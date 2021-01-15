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В МИД Украины ответили Додику на ультиматум по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

Пятница, 15 января 2021, 13:00

В МИД Украины не воспринимают ультиматумов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика об условиях возвращения иконы, вывезенной из оккупированного Луганска, которую он попытался подарить главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил он.

Пресс-секретарь напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности ", - отметил Олег Николенко.

Напомним, Додик ранее заявлял, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии и Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

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