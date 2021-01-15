Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції

У Португалії вивели з експлуатації вугільну електростанцію Sines і в країні залишилася лише одна вугільна електростанція і її планують закрити в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Португальська енергетична компанія EDP оголосила про своє рішення закрити вугільну електростанцію потужністю 1296 МВт у липні минулого року, що дозволило зупинити роботу на два роки раніше, ніж планувалося.

Рішення є "частиною стратегії декарбонізації групи EDP" і було прийнято в контексті, коли виробництво енергії дедалі більше залежить від відновлюваних джерел, заявила компанія ще в липні.

У результаті в Португалії залишається лише одна вугільна електростанція, Pego, яку вже планують закрити в листопаді цього року.

Коли це станеться, Португалія стане четвертою країною в Європі, яка повністю виключить вугілля у виробництві електроенергії - слідом за Бельгією (2016), Австрією та Швецією (2020).

За даними екологічних активістів, електростанція Sines виробляла у середньому 12% загальних викидів парникових газів в Португалії.

Окрім Португалії, до 2025 року очікується припинення видобутку вугілля ще в п'яти європейських країнах: Франція (2022), Словаччина (2023), Велика Британія (2024), Ірландія (2025) та Італія (2025).

Нагадаємо, лідери ЄС домовилися про скорочення вуглецевих викидів до 2030 року на 55%.