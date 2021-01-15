Партія Ангели Меркель готується до зустрічі, на якій обере її наступника

Партія федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель у п’ятницю 15 січня додатково проведе конференцію напередодні вирішального голосування 16 січня, яке має стати першим кроком до обрання наступниці Меркель на посаді лідера партії, та, можливо, федерального канцлера.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

На роль лідера Християнських демократів претендують три кандидати: Армін Лашет (Armin Laschet), який зараз є прем’єром землі Північний Рейн-Вестфалія, Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) - корпоративний юрист, та Норберт Реттген (Norbert Roettgen) - експерт з міжнародної політики.

Двохденний з’їзд ХДС вже двічі відладали через ситуацію з коронавірусом. Зустріч 1001 делегатів партії 16 січня стане першим онлайн-з’їздом ХДС.

Нагадаємо, Ангела Меркель вже давно оголосила, що не планує переобиратися на посаду канцлера на п’ятий термін, та підтвердила своє рішення у новорічному зверненні.

Наступні федеральні вибори відбудуться 26 вересня 2021 року.

Зазвичай кандидатом на посаду федерального канцлера від ХДС та її баварського партнера, Християнського соціального союзу, є лідер Християнських демократів. Проте цього разу повести на вибори ХДС-ХСС може і лідер останньої, Маркус Зьодер - прем’єр Баварії та один з найпопулярніших політичних діячів у Німеччині.

Криза ускладнила трьом кандидатам можливість створити реальний імпульс для своїх заявок на лідерство, в той час як опитування показують, що багато німців вважали за краще б бачити наступним канцлером Маркуса Зьодера.

Рішення щодо кандидата від цих партій на посаду федерального канцлера очікується у березні.