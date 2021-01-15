Партия Ангелы Меркель готовится к встрече, на которой изберет ее преемника

Партия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в пятницу 15 января дополнительно проведет конференцию накануне решающего голосования 16 января, которое должно стать первым шагом к избранию преемника Меркель на посту лидера партии, и, возможно, федерального канцлера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

На роль лидера христианских демократов претендуют три кандидата: Армин Лашет (Armin Laschet), который сейчас является премьером земли Северный Рейн-Вестфалия, Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - корпоративный юрист, и Норберт Реттген (Norbert Roettgen) - эксперт по международной политике.

Двухдневный съезд ХДС уже дважды откладывали из-за ситуации с коронавирусом. Встреча 1001 делегата партии 16 января станет первым онлайн-съездом ХДС.

Напомним, Ангела Меркель уже давно объявила, что не планирует переизбираться на пост канцлера на пятый срок, и подтвердила свое решение в новогоднем обращении.

Следующие федеральные выборы состоятся 26 сентября 2021 года.

Обычно кандидатом на пост федерального канцлера от ХДС и ее баварского партнера, Христианского социального союза, является лидер Христианских демократов. Однако на этот раз повести на выборы ХДС-ХСС может и лидер последней, Маркус Зедер - премьер Баварии и один из самых популярных политических деятелей в Германии.

Кризис усложнил трем кандидатам возможность создать реальный импульс для своих заявок на лидерство, в то время как опросы показывают, что многие немцы предпочли бы видеть следующим канцлером Маркуса Зьодера.

Решение относительно кандидата от этих партий на пост федерального канцлера ожидается в марте.