Нова "російська" радниця Байдена виступає за санкції проти РФ, але не планує шкодити їй

Радниця обраного президента США Джо Байдена з "російського" напрямку Андреа Кендалл-Тейлор є різким критиком Путіна та виступатиме за посилення санкцій проти РФ, проте не планує шкодити Росії як країні і хоче залишити "простір для примирення".

Про це йдеться у новій статті "Європейської правди" "Зупинити Путіна, але не шкодити РФ: що просуває нова "російська" радниця Байдена".

Кендалл-Тейлор різко критикує Владіміра Путіна і називає президента Росії "цифровим диктатором", який "перетворив країну на клептократію".

У своїх публікаціях вона приділяє окрему увагу питанню збройної агресії Росії проти України, підкреслюючи, що пасивна реакція на свавільні дії РФ - неприпустима.

"Для Сполучених Штатів та Європи надзвичайно важливо твердо та послідовно реагувати на події, подібні до тих, що відбулися в Азовському морі у листопаді 2018 року. За відсутності чіткої реакції Заходу Путін або продовжить свій нинішній шлях, або поступово посилить свою агресивну поведінку", - пише вона.

Кендалл-Тейлор вважає за необхідне підтримувати і навіть посилювати санкції проти російської еліти у відповідь на подальші незаконні дії РФ. Та попри своє ставлення до Путіна, вона не вважає ворогом Росію як країну та думає, що Штати мають лишити простір для примирення після того, як "епоха Путіна" закінчиться.

На думку Кендалл-Тейлор, політика США, спрямована на економічне скалічення Росії, у довгостроковій перспективі здатна нашкодити самим Сполученим Штатам. Тому, вважає вона, США повинні змінити свій підхід і застосовувати альтернативні підходи, щоби продемонструвати росіянам, що Путін веде Росію в неправильному напрямку.

Детальніше про це читайте у повному матеріалі: "Зупинити Путіна, але не шкодити РФ: що просуває нова "російська" радниця Байдена".