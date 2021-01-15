Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками

В Турции за два дня вакцинировали более 500 тысяч человек

Россия выходит из Договора об открытом небе

Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока-2"






Новая "российская" советница Байдена выступает за санкции против России, но не планирует вредить ей

Пятница, 15 января 2021, 14:49

Советник избранного президента США Джо Байдена по "российскому" направлению Андреа Кендалл-Тейлор является резким критиком Путина и будет выступать за усиление санкций против РФ, однако не планирует вредить России как стране и хочет оставить "пространство для примирения".

Об этом говорится в новой статье "Европейской правды" "Остановить Путина, но не вредить РФ: что продвигает новая "российская" советница Байдена".

Кендалл-Тейлор резко критикует Владимира Путина и называет президента России "цифровым диктатором", который "превратил страну в клептократию".

В своих публикациях она уделяет особое внимание вопросу вооруженной агрессии России против Украины, подчеркивая, что пассивная реакция на своевольные действия РФ - недопустима.

"Для Соединенных Штатов и Европы чрезвычайно важно твердо и последовательно реагировать на события, подобные тем, что произошли в Азовском море в ноябре 2018 года. При отсутствии четкой реакции Запада Путин или продолжит свой нынешний путь, или постепенно усилит свое агрессивное поведение", - пишет она.

Кендалл-Тейлор считает необходимым поддерживать и даже усиливать санкции против российской элиты в ответ на дальнейшие незаконные действия РФ. Но несмотря на свое отношение к Путину, она не считает врагом Россию как страну и думает, что Штаты должны оставить пространство для примирения после того, как "эпоха Путина" закончится.

По мнению Кендалл-Тейлор, политика США, направленная на экономический вред России, в долгосрочной перспективе способна навредить самим Соединенным Штатам. Поэтому, считает она, США должны изменить свой подход и применять альтернативные подходы, чтобы продемонстрировать россиянам, что Путин ведет Россию в неправильном направлении.

Подробнее об этом читайте в материале: "Остановить Путина, но не вредить РФ: что продвигает новая "российская" советница Байдена".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua