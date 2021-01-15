В колишньому концтаборі Бухенвальд скаржаться на саночників, що порушують спокій мертвих

У Німеччині керівництво колишнього нацистського концтабору Бухенвальд, який нині є меморіалом, попередило про штрафи і посилило безпеку через охочих покататись на санях на території пам'ятного місця під час локдауну.

Про це йдеться у матеріалі BBC, пише "Європейська правда".

Бухенвальд простягається на великій лісовій території у східній Німеччині. Менеджери меморіалу поскаржились, що деякі відвідувачі останніми днями катались на санях по братських могилах, і такі зловживання повинні припинитися.

На території є величезне кладовище на південному схилі пагорба Еттерсберг з дзвіницею на вершині - цей район зараз популярний для зимових екскурсій.

Рікола-Гуннар Люттгенау, історик з Бухенвальда, повідомив, що спортивна діяльність на цьому місці вже була заборонена, але "в минулі вихідні це місце активно використовувалося, на могилах було виявлено багато санних трас, а парковка була заповнена".

"Зараз через пандемію об'єкти зимових видів спорту закриті в Тюрингії, тому вони (люди) використовують меморіал", - розповів він.

За його словами, порушення спокою померлих в Німеччині карається штрафом. Крім того, тепер меморіал посилив свою безпеку.

"На жаль, все більше і більше людей виявляють неповагу до цього місця, катаються на конях або мотоциклах по лісі", - розказав історик.

У Бухенвальді померло понад 56 тисяч ув'язнених. В основному серед в’язнів були євреї, сінті та рома, активісти опору, гомосексуали і радянські солдати. Їх били, морили голодом і катували. На декому проводили медичні експерименти.

У квітні 1945 року американські війська звільнили Бухенвальд, де вони виявили купи трупів, камери тортур, крематорій і виснажених людей, що вижили.