В бывшем концлагере Бухенвальд жалуются на саночников, нарушающих покой мертвых

В Германии руководство бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд, который сейчас является мемориалом, предупредило о штрафах и усилило безопасность из-за желающих покататься на санях на территории мемориала во время локдауна.

Об этом говорится в материале BBC, пишет "Европейская правда".

Бухенвальд расположен на большой лесной территории в восточной Германии. Менеджеры мемориала пожаловались, что некоторые посетители последние дни катались на санях по братским могилам, и такие злоупотребления должны прекратиться.

На территории есть огромное кладбище на южном склоне холма Эттерсберг с колокольней на вершине - этот район сейчас популярен для зимних экскурсий.

Рикола-Гуннар Люттгенау, историк из Бухенвальда, сообщил, что спортивная деятельность на этом месте уже была запрещена, но "в минувшие выходные это место активно использовалось: на могилах было обнаружено много санных трасс, а парковка была заполнена".

"Сейчас из-за пандемии объекты зимних видов спорта закрыты в Тюрингии, поэтому они (люди) используют мемориал", - рассказал он.

По его словам, нарушение покоя умерших в Германии карается штрафом. Кроме того, теперь мемориал усилил меры безопасности.

"К сожалению, все больше и больше людей проявляют неуважение к этому месту, катаются на лошадях или мотоциклах по лесу", - рассказал историк.

В Бухенвальде погибли более 56 000 заключенных. В основном среди заключенных были евреи, синти и рома, активисты сопротивления, гомосексуалы и советские солдаты. Их били, морили голодом и пытали. На некоторых проводили медицинские эксперименты.

В апреле 1945 года американские войска освободили Бухенвальд, где они обнаружили массу трупов, камеры пыток, крематорий и истощенных выживших.