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В уряді Франції хочуть до кінця лютого вакцинувати 2,4 млн громадян

П'ятниця, 15 січня 2021, 15:25

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що до кінця лютого вакцину від коронавірусу зможуть отримати 2,4 млн осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Веран заявив, що запаси вакцин дозволяють до кінця лютого вакцинувати 2,4 млн громадян. Він додав, що якби надійшли вакцини ще від компанії AstraZeneca, яка поки очікує дозволу на використання у ЄС, мету можливо було б збільшити і до 4 мільйонів.   

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Міністерство також оголосило про відкриття в країні з 15 січня ще 833 центрів вакцинації. 

У науковій раді при уряді вважають, що ціль вакцинувати 1 млн осіб до кінця січня - цілком досяжна.

Нагадаємо, напередодні уряд Франції оголосив про встановлення з 16 січня комендантської години на всій території країни з 18:00 на щонайменш наступні п’ятнадцять днів. 

Міністр економіки Бруно Ле Мер сьогодні заявив, що якщо комендантської години для стримання вірусу виявиться недостатньо і щоденна кількість заражень знову почне зростати, Францію чекає новий локдаун. 

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