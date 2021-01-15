В правительстве Франции хотят до конца февраля вакцинировать 2,4 млн граждан

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что до конца февраля вакцину от коронавируса смогут получить2,4 млн человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Веран заявил, что запасы вакцин позволяют до конца февраля вакцинировать 2,4 млн граждан. Он добавил, что если бы поступили вакцины еще от компании AstraZeneca, которая пока ожидает разрешения на использование в ЕС, цель можно было бы увеличить и до 4 миллионов.

Министерство также объявило об открытии в стране с 15 января еще 833 центров вакцинации.

В научном совете при правительстве считают, что цель вакцинировать 1 млн человек к концу января - вполне достижима.

Напомним, накануне правительство Франции объявило об установлении с 16 января комендантского часа на всей территории страны с 18:00 на минимум следующие пятнадцать дней.

Министр экономики Брюно Ле Мэр сегодня заявил, что если комендантского часа для сдерживания вируса окажется недостаточно и ежедневное количество заражений снова начнет расти, Францию ​​ждет новый локдаун.