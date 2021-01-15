Італія продовжила коронаобмеження, побоюючись загострення 

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в п'ятницю видав новий указ, яким продовжив дію коронавірусних обмежень через побоюванн щодо загострення епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щодня Італія реєструє 15-20 тисяч випадків коронавірусу у порівнянні з піком у близько 40 тисяч в середині листопада. Але тиск на лікарні залишається високим.

Щодня від вірусу помирають від 400 до 600 людей, і уряд побоюється, що це число буде зростати.

"Минулого тижня відбулося загальне загострення епідемії, ми повернулися до фази експансії", - заявив в середу парламенту міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса.

Новий указ прем’єра продовжує до 5 березня нічну комендантську годину, яка діє з 22:00 до 5:00 ранку і підтверджує систему зонування регіонів, розроблену в листопаді.

Тренажерні зали і басейни будуть закриті по всій Італії, а послуги купівлі їжі з собою після 18:00 будуть заборонені.

Указ також поширює до 15 лютого заборону на пересування між регіонами, при цьому людям дозволяється переміщатися тільки по роботі, за станом здоров'я або в інших надзвичайних ситуаціях.

Гірськолижні курорти не зможуть відкритися до 15 лютого.

Водночас уряд заявив, що більшість обмежень може бути знято в окремих регіонах, коли рівень їх інфікування буде досить низьким.