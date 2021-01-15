Италия продлила карантин, опасаясь обострения

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу издал новый указ, которым продлил действие коронавирусных ограничений из-за опасений относительно обострения эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ежедневно Италия регистрирует 15-20 тысяч случаев коронавируса по сравнению с пиком в около 40 000 в середине ноября. Но давление на больницы остается высоким.

Ежедневно от вируса умирают от 400 до 600 человек, и правительство опасается, что это число будет расти.

"На прошлой неделе произошло общее обострение эпидемии, мы вернулись к фазе экспансии", - заявил в среду парламента министр здравоохранения Роберто Сперанса.

Новый указ премьера продолжает до 5 марта ночной комендантский час, который действует с 22:00 до 5:00 утра и подтверждает систему зонирования регионов, разработанную в ноябре.

Тренажерные залы и бассейны будут закрыты по всей Италии, а услуги покупки еды с собой после 18:00 будут запрещены.

Указ также распространяет до 15 февраля запрет на передвижение между регионами, при этом людям разрешается перемещаться только по работе, по состоянию здоровья или в других чрезвычайных ситуациях.

Горнолыжные курорты не смогут открыться до 15 февраля.

В то же время правительство заявило, что большинство ограничений может быть снят в отдельных регионах, когда уровень их инфицирования будет достаточно низким.