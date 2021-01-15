Шість країн ЄС назвали "неприйнятною" затримку поставок вакцини BioNTech-Pfizer - ЗМІ 

Шість країн-членів ЄС - усі з Північної Європи та Балтії - у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, що є у розпорядженні агентства.

Лист до Єврокомісії 15 січня спрямували міністри Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви - після звістки, що Pfizer/BionTech зменшить обсяги поставок вакцини найближчими тижнями у зв’язку з необхідністю наростити свої потужності.

Вони стверджують, що усі отримали від компанії відповідне повідомлення.

У листі міністри просять Єврокомісію вплинути на партнерів Pfizer-BioNTech "щоб забезпечити стабільність і прозорість своєчасних поставок" вакцини від COVID-19.

"Ця ситуація неприйнятна… Це не лише впливає на запланований графік вакцинації, але й зменшує довіру до процесу", - зазначають міністри.

Як вже повідомлялося, 15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини до Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.

Спершу про таке повідомлення від компанії заявив Інститут громадського здоров’я Норвегії.

Згодом про це заявили і в Міністерстві охорони здоров’я Німеччини, пише France 24.

"Єврокомісія та країни-члени були поінформовані, що Pfizer не зможе повністю забезпечити обіцяний обсяг постаок на наступні 3-4 тижні у зв’язку з роботами на заводі Puurs", - цитують повідомлення МОЗ Німеччини. Зазначений завод розташований у Бельгії.