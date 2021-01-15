Шесть стран ЕС назвали "неприемлемой" задержку поставок вакцины BioNTech-Pfizer - СМИ

Шесть стран-членов ЕС - все из Северной Европы и Балтии - в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавируса неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

Письмо Еврокомиссии 15 января направили министры Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы - после известия, что Pfizer / BionTech уменьшит объемы поставок вакцины в ближайшие недели в связи с необходимостью нарастить свои мощности.

Они утверждают, что все получили от компании соответствующее сообщение.

В письме министры просят Еврокомиссию повлиять на партнеров Pfizer-BioNTech "чтобы обеспечить стабильность и прозрачность своевременных поставок" вакцины от COVID-19.

"Эта ситуация неприемлема ... Это не только влияет на запланированный график вакцинации, но и уменьшает доверие к процессу", - отмечают министры.

Как уже сообщалось, 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу, что объяснили необходимостью увеличить производственные мощности.

Сначала о таком уведомлении от компании заявил Институт общественного здоровья Норвегии. Позже об этом сообщили и в Министерстве здравоохранения Германии, пишет France 24.

"Еврокомиссия и страны-члены были проинформированы, что Pfizer не сможет полностью обеспечить обещанный объем постаок на следующие 3-4 недели в связи с работами на заводе Puurs", - цитируют сообщение Минздрава Германии.

Указанный завод расположен в Бельгии.