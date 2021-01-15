Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцин до Європи 

Компанія Pfizer тимчасово скоротить обсяг поставок вакцини від коронавірусу у країни ЄС на період збільшення своїх виробничих потужностей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії та норвезького Інституту громадського здоров’я (FHI).

"Ми отримали це повідомлення сьогодні… Ми очікували 43 875 доз вакцини на наступному тижні. Зараз виглядає так, що ми отримаємо 36 075 доз", - заявив FHI.

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Скорочення партії пояснили тим, що Pfizer обмежує випуск продукції у зв’язку із вдосконаленням своїх потужностей - аби збільшити їх до 2 млрд доз на рік замість 1,3 млрд на цей час.

В FHI заявили, що тимчасове скорочення обсягу партій нібито торкнеться усіх країн Європи, та достеменно невідомо, скільки триватиме цей період.

У заяві Pfizer стверджує, що їхнє рішення вплине на обсяги поставок у кінці січня-на початку лютого, проте воно "дозволить суттєво збільшити кількість доступних доз в кінці лютого та березні".

Інститут запевнив, що зменшення обсягу поставок ніяк не вплине на розгортання вакцинації у Норвегії, тому що на складах є достатній запас.

Посилаючись на слова європосадовців, імена яких не вказані, Reuters пише, що низка країн ЄС також отримують менші партії, ніж очікували та скаржаться на невизначеність щодо майбутніх поставок.

Нагадаємо, вакцина, спільно розроблена американською Pfizer та німецькою BioNTech - перша вакцина, що отримала дозвіл на використання у ЄС, та одна з тих, якої ЄС законтрактув найбільше - до 600 млн доз.

Другою дозвіл на використання у ЄС отримала вакцина Moderna. На рішення регулятора очікує британська вакцина, розроблена AstraZeneca та Університетом Оксфорду.