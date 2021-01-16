Угорщина не реагує на рішення Суду ЄС щодо порушення прав шукачів притулку - ЗМІ

Угорщина на цей час не змінила свою практику після рішення Суду ЄС, про те, що вона не виконує свої зобов’язання згідно із законодавством ЄС щодо надання притулку та повернення громадян третіх країн, які нелегально перебувають в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання EUObserver, посилаючись на інформацію представника Угорського Генсінгського комітету Андраша Ледерера.

"З часу, відколи з’явилося рішення суду, сталося понад 2300 вислань", - зазначив Ледерер. Йдеться про видворення шукачів притулку у прикордонну зону поруч з сусідньою Сербією.

Цифри від поліції також демонструють, що така практика продовжується.

Правозахисники також спрямували листа до Frontex - служби прикордонної та берегової охорони ЄС, закликаючи їх на знак протесту проти дій Угорщини призупинити участь у контролі на її кордонах.

"Продовжуючи брати участь у заходах із нагляду та захисту контролю (у цій країні), Frontex ризикує стати співучасником заходів, які зараз кваліфікуються Судом ЄС як порушення фундаментальних прав людини", - наголосили правозахисники.

Раніше керівник Frontex Фабріс Леггері припускав, що може вдатися до такого кроку, якщо держава скоїть серйозні порушення.

Видання зазначає, що звернулося за коментарем до представництва ЄС, але ще не отримало відповіді.

Нагадаємо, у грудні Суд ЄС встановив, що Угорщина не виконала свої зобов’язання згідно із законодавством ЄС щодо надання притулку та повернення громадян третіх країн, що нелегально перебувають в країні.

Раніше Суд виніс рішення про незаконність утримання шукачів притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону. В адміністрації Орбана після цього рішення заявили, що Угорщина відмовиться від прикордонних транзитних зон для шукачів притулку.