Венгрия не реагирует на решение суда ЕС о нарушении прав искателей убежища - СМИ

Венгрия на данный момент не изменила свою практику после решения суда ЕС, о том, что она не выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС о предоставлении убежища и возвращения граждан третьих стран, нелегально находящихся в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание EUObserver, ссылаясь на информацию представителя Венгерского Хенсинского комитета Андраша Ледерера.

"С тех пор, как появилось решение суда, произошло более 2300 выдворений", - отметил Ледерер. Речь идет о выдворении искателей убежища в пограничную зону рядом с соседней Сербией. Цифры от полиции также показывают, что такая практика продолжается.

Правозащитники также направили письмо Frontex - службе пограничной и береговой охраны ЕС, призывая их в знак протеста против действий Венгрии приостановить участие в контроле на ее границах.

"Продолжая участвовать в мерах по надзору и защите границ (в этой стране), Frontex рискует стать соучастником мер, которые сейчас квалифицируются судом ЕС как нарушение фундаментальных прав человека", - отметили правозащитники.

Ранее руководитель Frontex Фабрис Леггери предполагал, что может прибегнуть к такому шагу, если государство совершит серьезные нарушения.

Издание отмечает, что обратилось за комментарием к представительству ЕС, но еще не получило ответа.

Напомним, в декабре Суд ЕС установил, что Венгрия не выполнила свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС о предоставлении убежища и возвращении граждан третьих стран, нелегально находящихся в стране.

Ранее Суд вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы. В администрации Орбана после этого решения заявили, что Венгрия откажется от пограничных транзитных зон для искателей убежища.