У Франції 1,5 млн людей залишилися без послуг через підпал вежі зв’язку борцями з 5G

Близько 1,5 млн жителів районів довкола французького Ліможа тимчасово залишилися без зв’язку, радіо й телебачення внаслідок підпалу вежі зв'язку, частина користувачів залишаються без послуг вже протягом кількох днів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Вежу зв’язку, розташовану поблизу Ліможа, невідомі підпалили увечері 11 січня. Пожежу на 230-метровій вежі довелося гасити кільком пожежним бригадам.

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Внаслідок інциденту без послуг залишилися загалом близько 1,5 мільйона користувачів радіо, телебачення та мобільного оператора Orange у низці департаментів.

Одне з місцевих видань, Le Populaire du Centre, невдовзі отримало електронною поштою листа від групи, що називає себе "Комітетом за скасування 5G і його світу", які заявили, що вбачають у технології загрозу і воюватимуть з нею доступними способами. Вони назвали руйнування вежі операцією "за шум вітру і спів пташок". Досі про таку групу не чули.

У прокуратурі Ліможа заявили, що підпалена вежа насправді не використовувалася для зв’язку 5G. За фактом підпалу відкрили провадження за "завдання матеріальної шкоди у небезпечний спосіб", а оператори TDF і Orange збираються судитися з хуліганами.

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Відповідальний за інфраструктуру оператора радіо й телебачення TDF каже, що для усунення завданої шкоди необхідна "величезна робота" і послуги для клієнтів у повному обсязі стануть доступними не раніше середини наступного тижня.

Це вже не перший подібний випадок у Франції - з весни 2020 року в країні сталося кілька десятків підпалів веж 5G, вмотивованих теоріями змови довкола цієї технології зв’язку.

В окремих випадках винуватці вже отримали реальні терміни. Так, у вересні до 3 і 4 років позбавлення волі засудили двох паліїв вежі у районі Жюра.

У жовтні більше половини країн-членів ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо технології зв’язку 5G, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.

Згідно з цілями блоку, до кінця 2020 року перші вежі 5G мають з’явитися принаймні в одному великому місті кожної з країн-членів. Невиконання цієї вимоги буде вважатися порушенням законодавства.