Силовики США чекають найбільшої загрози від "внутрішніх екстремістів" під час інавгурації Байдена - ЗМІ

Міністерство внутрішньої безпеки (Департамент внутрішньої безпеки) США очікує найбільшої загрози під час інавгурації обраного президента Джо Байдена з боку "внутрішніх екстремістів".

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела - "офіційну посадову особу" - повідомляє CBS News.

Про найбільшу загрозу під час інавгурації 20 січня з боку "внутрішніх екстремістів" йдеться у виданій у четвер 14 січня доповіді.

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За наведеними даними, деякі потенційні екстремісти керуються переконанням про те, що Джо Байден буде нелегітимним президентом.

Доповідь попереджає про ймовірність нападів на федеральні будівлі, посадовців і федеральну та місцеву поліцію.

Зазначається також, що "іноземні противники" США допомагають поширювати дезінформацію.

Того ж дня, коли вийшла доповідь Департаменту внутрішньої безпеки, директор ФБР Крістофер Врей заявив, що правоохоронні органи знають і контролюють "велику кількість проблем, що стосуються онлайн-розмов" перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена наступного тижня, але додав, що їм доводиться відслідковувати людей, які можуть вдатися до насильства.

На початку минулого тижня Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрозу масових збройних протестів до інавгурації Байдена.

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.

Сам Джо Байден 15 січня, коментуючи плани щодо кампанії вакцинації, зазначав, що не відчуває загрози у контексті майбутньої інавгурації.

Як вже повідомлялося, у США у зв’язку зі штурмом Капітолію здійснили понад 100 арештів.

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