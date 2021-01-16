Силовики США ждут наибольшей угрозы от "внутренних экстремистов" во время инаугурации Байдена - СМИ

Министерство внутренней безопасности (Департамент внутренней безопасности) США ожидает наибольшей угрозы во время инаугурации избранного президента Джо Байдена со стороны "внутренних экстремистов".

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники - "официальное должностное лицо", - сообщает CBS News.

Об ожидании наибольшей угрозы во время инаугурации 20 января с стороны "внутренних экстремистов" говорится в изданном в четверг 14 января докладе.

Согласно приведенным данным, некоторые потенциальные экстремисты руководствуются убеждением о том, что Джо Байден будет нелегитимным президентом.

Доклад предупреждает о вероятности нападений на федеральные здания, должностных лиц и федеральную и местную полицию.

Отмечается также, что "иностранные противники" США помогают распространять дезинформацию.

В тот же день, когда вышел доклад Департамента внутренней безопасности, директор ФБР Кристофер Врэй заявил, что правоохранительные органы знают и контролируют "большое количество проблем, касающихся онлайн-разговоров" перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе, но добавил, что им приходится отслеживать людей, которые могут прибегнуть к насилию.

В начале прошлой недели Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местные органы об угрозе массовых вооруженных протестов к инаугурации Байдена.

Репетицию инаугурации, которая должна была состояться в воскресенье, отложили из-за проблем с безопасностью.

Сам Джо Байден 15 января, комментируя планы по кампании вакцинации, отмечал, что не чувствует угрозы в контексте предстоящей инаугурации.

Как уже сообщалось, в США в связи со штурмом Капитолия совершили более 100 арестов.

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