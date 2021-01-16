Нуланд і не тільки: Байден оголосив номінантів на ключові посади у Держдепі

Обраний президент США Джо Байден офіційно оголосив номінантів на посади у Державний департамент. Серед них - ветеранки дипломатичної служби Венді Шерман та Вікторія Нуланд, про що раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні перехідної команди Байдена.

Завданням нової команди буде "відновити та переосмислити американське лідерство, щоб підтримувати безпеку у нас вдома та за кордоном і реагувати на виклики нашого часу - від інфекційних хвороб до тероризму, Китаю, поширення ядерної зброї, кіберзагроз та зміни клімату".

"Ця різноманітна й видатна команда, яку очолить майбутній держсекретар Блінкен, втілює моє ключове переконання про те, що Америка найсильніша, коли співпрацює з нашими союзниками…. Я переконаний, що вони використають свої дипломатичні здібності й досвід що відновити глобальне і моральне лідерство Америки. Америка повертається", - заявив Джо Байден.

Досвідчену дипломатку Венді Шерман висувають на посаду заступника державного секретаря. Раніше вона працювала державним секретарем з політичних питань в адміністрації Обами і була провідною учасницею переговорів щодо угоди з Іраном.

Вікторію Нуланд, дипломата з 32-річним досвідом, номінують на роль заступниці державного секретаря з політичних питань. Вона також працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Узра Зею (Uzra Zeya) номінують на заступницю з громадської безпеки, демократії та прав людини. Вона має понад 20 років дипломатичного досвіду у країнах Близького Сходу, Південної Азії та Європи.

Заступником з питань управління та ресурсів номінували Браяна МакКеона. Він був заступником радника з нацбезпеки Джо Байдена- віцепрезидента за адміністрації Барака Обами, а також був виконавчим секретарем та керівником апарату Ради національної безпеки. До роботи у виконавчій гілці влади, він близько 20 років працював з Джо Байденом у Сенаті, а загалом - близько 25 років.

"Цим лідерам довіряють всередині країни і їх поважають у світі. Ці призначення сигналізують про те, що Америка знову готова до того, щоб бути лідером у світі, а не відступатися від справ", - наголошують у заяві.

Речником Державного департаменту стане Нед Прайс (Ned Price). Він працював у Раді національної безпеки за адміністрації Барака Обами та у Центральному розвідувальному управлінні.

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