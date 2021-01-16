Нуланд и не только: Байден объявил номинантов на ключевые должности в Госдепе

Избранный президент США Джо Байден официально объявил номинантов на ключевые должности в Государственном департаменте. Среди них - ветеранки дипломатической службы Венди Шерман и Виктория Нуланд, о чем ранее сообщали СМИ со ссылкой на свои источники.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении переходной команды Байдена.

Задачей новой команды будет "восстановить и переосмыслить американское лидерство, чтобы поддерживать безопасность у нас дома и за рубежом и реагировать на вызовы нашего времени - от инфекционных болезней до терроризма, Китая, распространения ядерного оружия, киберугроз и изменения климата".

"Эта разнообразная и выдающаяся команда, которую возглавит будущий госсекретарь Блинкен, воплощает мое ключевое убеждение о том, что Америка сильная, когда сотрудничает с нашими союзниками .... Я убежден, что они используют свои дипломатические способности и опыт, чтобы восстановить глобальное и моральное лидерство Америки. Америка возвращается", - заявил Джо Байден.

Опытную дипломатку Венди Шерман выдвигают на должность заместителя государственного секретаря. Ранее она работала государственным секретарем по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном.

Викторию Нуланд, дипломата с 32-летним опытом, номинируют на роль заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. Она также работала в администрации Обамы в роли помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, предусматривающем запрет на въезд (в ответ на персональные санкции США против России).

Узра Зею (Uzra Zeya) номинируют на заместителя по общественной безопасности, демократии и правам человека. Она имеет более 20 лет дипломатического опыта в странах Ближнего Востока, Южной Азии и Европы.

Заместителем по вопросам управления и ресурсов номинировали Брайана МакКеона. Он был заместителем советника по нацбезопасности Джо Байдена-вице-президента в администрации Барака Обамы, а также был исполнительным секретарем и руководителем аппарата Совета национальной безопасности. До работы в исполнительной ветви власти, он около 20 лет работал с Джо Байденом в Сенате, а всего - около 25 лет.

"Этим лидерам доверяют внутри страны и их уважают в мире. Эти назначения сигнализируют о том, что Америка снова готова к тому, чтобы быть лидером в мире, а не отступать от дел", - отмечают в заявлении.

Спикером Государственного департамента станет Нед Прайс (Ned Price). Он работал в Совете национальной безопасности при администрации Барака Обамы и в Центральном разведывательном управлении.

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