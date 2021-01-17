Аеропорт Франкфурта закривали через чоловіка без маски, який кинув свій багаж

В аеропорту Франкфурта закривали Термінал 1 і регіональну залізничну станцію аеропорту через залишений багаж, який, як з'ясувалося пізніше, не ніс ніякої загрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Федеральна поліція повідомила, що причиною операції став агресивний 38-річний чоловік без маски. Коли правоохоронці зупинили чоловіка, він погрожував офіцерам, а потім намагався втекти, залишивши свій багаж.

Влада заблокувала термінал вильоту, щоб обшукати багаж, а потім дозволили пасажирам повернутися.

Термінал 1 також був закритий через окреме повідомлення про те, що там був помічений озброєний чоловік. Після перевірки терміналу поліція змогла "виключити" присутність збройних підозрюваних.

У суботу поліція заблокувала доступ до деяких частин аеропорту Франкфурта, зупинивши Термінал 1 і регіональний залізничний вокзал.

Назвавши інцидент в аеропорту "загрозою вибуху", газета Frankfurter Allgemeine повідомила, що влада затримала двох осіб для допиту. Повідомляється, що другою затриманою була жінка, яка перебувала з 38-річним чоловіком.