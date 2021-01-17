Аэропорт Франкфурта закрывали из-за мужчины без маски, бросившего свой багаж

В аэропорту Франкфурта закрывали Терминал 1 и региональную железнодорожную станцию ​​аэропорта из-за оставленного багажа, который, как выяснилось позже, не нес никакой угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Федеральная полиция сообщила, что причиной операции стал агрессивный 38-летний мужчина без маски. Когда правоохранители остановили мужчину, он угрожал офицерам, а затем пытался сбежать, оставив свой багаж.

Власти заблокировали терминал вылета, чтобы обыскать багаж, а затем разрешили пассажирам вернуться.

Терминал 1 также был закрыт из-за отдельного сообщения о том, что там был замечен вооруженный мужчина. После проверки терминала полиция смогла "исключить" присутствие вооруженных подозреваемых.

В субботу полиция заблокировала доступ к некоторым частям аэропорта Франкфурта, остановив Терминал 1 и региональный железнодорожный вокзал.

Назвав инцидент в аэропорту "угрозой взрыва", газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что власти задержали двух человек для допроса. Сообщается, что вторым задержанным была женщина, которая находилась с 38-летним мужчиной.