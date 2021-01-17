Троє членів Єврокомісії пішли на карантин після зустрічі з португальським міністром

Віцепрезиденти Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і Маргрет Вестагер і комісар Еліза Феррейра в неділю пішли на самоізоляцію після зустрічі з португальським міністром в Лісабоні, у якого пізніше був виявлений позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Але ні президент Комісії Урсула фон дер Ляєн, ні інші члени комісії, які також брали участь в п'ятничній поїздці на зустріч з португальськими міністрами, не підпадають під критерії, щоб вважатися контактними особами", - заявила Комісія в неділю.

Позитивний результат тесту міністра фінансів Португалії Жоао Леау був виявлений в суботу, наступного дня після візиту делегації комісарів з нагоди початку шестимісячного головування країни в Раді ЄС. У нього не було ніяких симптомів COVID-19.

Комісія заявила, що Вестагер, Домбровскіс і Феррейра "вважаються контактними особами" і "будуть дотримуватися бельгійських правила карантину відсьогодні".

Ці правила означають самоізоляцію, проходження тесту через сім днів і перебування в карантині до тих пір, поки не стане відомий результат.

Вестагер і Домбровскіс - два з трьох виконавчих віцепрезидентів фон дер Ляєн, її заступники. Вестагер є главою антимонопольного комітету та високопосадовцем по цифровій політиці. Домбровскіс несе загальну відповідальність за економіку і торгівлю. Феррейра - уповноважена зі згуртування і реформ.