Трое членов Еврокомиссии ушли на карантин после встречи с португальским министром

Вице-президенты Европейской комиссии Валдис Домбровскис и Маргрет Вестагер и комиссар Элиза Феррейра в воскресенье ушли на самоизоляцию после встречи с португальским министром в Лиссабоне, у которого позже был обнаружен положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Но ни президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен, ни другие члены комиссии, которые также принимали участие в пятничной поездке на встречу с португальскими министрами, не соответствуют критериям, чтобы считаться контактными лицами", - заявила Комиссия в воскресенье.

Положительный результат теста министра финансов Португалии Жоао Леау был выявлен в субботу, на следующий день после визита делегации комиссаров по случаю начала шестимесячного председательства страны в Совете ЕС. У него не было никаких симптомов COVID-19.

Комиссия заявила, что Вестагер, Домбровскис и Феррейра "считаются контактными лицами" и "будут соблюдать бельгийские правила карантина с сегодняшнего дня". Эти правила означают самоизоляцию, прохождение теста через семь дней и пребывание в карантине до тех пор, пока не станет известен результат.

Вестагер и Домбровскис - два из трех исполнительных вице-президентов фон дер Ляйен, ее заместители. Вестагер является главой антимонопольного комитета и высокопоставленным должностным лицом по цифровой политике. Домбровскис несет общую ответственность за экономику и торговлю. Феррейра - уполномоченная по сплочению и реформам.