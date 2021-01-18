Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального

В Черном море продолжают поиски пяти моряков с затонувшего судна украинской компании

Украина отложила первый саммит Крымской платформы

В ЕС и США требуют освободить Навального






Украина профинансирует строительство нового моста в Молдову

Понедельник, 18 января 2021, 09:24

Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Он напомнил, что во время недавнего визита новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Киев был заключен отдельный меморандум между двумя президентами о сотрудничестве в инфраструктурной отрасли. Одним из проектов станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

Читайте также
Кулеба заявил об общем видении Украины, Молдовы и Грузии в отношении "Восточного партнерства"

По словам Жовквы, магистраль должна позволить почти за 5 часов доехать автомобилем от Киева в Кишинев через новый мост.

"Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины. Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования", - рассказал Жовква.

Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту, часть этой магистрали уже построена, восстановлена или реконструирована, сказал Жовква.

Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua