Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава Єврокомісії засудила затримання Навального

У Чорному морі продовжують пошуки 5 моряків із затонулого судна української компанії

Україна відклала перший саміт Кримської платформи

У ЄС та США вимагають звільнити Навального 






У Чорному морі продовжують пошуки 5 моряків із затонулого судна української компанії

Понеділок, 18 січня 2021, 10:23

У Чорному морі біля берегів Туреччини тривають пошуки п'ятьох моряків із затонулого напередодні судна Arvin. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, пише "Європейська правда".

"Пошуки п'ятьох моряків із судна Arvin тривають. На місце операції вирушили вертольоти берегової охорони та ВМС Туреччини", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що врятовані українці почуваються добре, сьогодні можуть бути виписані з лікарні.

17 січня стало відомо, що біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin із 10 українцями та двома іноземцями на борту. Шість осіб були врятовані, двоє загинули.

Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Судно затонуло в районі Інкуму, провінція Бартин. Врятовані моряки розповіли, що з моменту того, як судно почало тонути, до повного затоплення, минуло близько 5 хвилин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
powered by lun.ua