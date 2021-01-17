Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На затонулому біля Туреччини суховантажі було 10 українців, 6 моряків врятували - МЗС

Австрія продовжила локдаун до 7 лютого

Глава МЗС Німеччини виступив за надання більших можливостей вакцинованим

Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий






На затонулому біля Туреччини суховантажі було 10 українців, 6 моряків врятували - МЗС

Неділя, 17 січня 2021, 16:14

На затонулому біля берегів Туреччини суховантажного судна "Arvin" перебували 10 громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває", - написав Ніколенко у Twitter.

Він додав, що українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги.

Як повідомлялося, судновласником затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Турецькі рятувальні служби раніше повідомили, що екіпаж складається з 15 осіб, а корабель був під прапором РФПізніше турецька влада спростувала цю інформацію і стало відомо, що в екіпажі тільки двоє росіян.

Після аварії екіпаж перейшов на рятувальні шлюпки, триває пошукова операція.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
інциденти
powered by lun.ua