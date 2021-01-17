На затонулому біля Туреччини суховантажі було 10 українців, 6 моряків врятували - МЗС
На затонулому біля берегів Туреччини суховантажного судна "Arvin" перебували 10 громадян України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває", - написав Ніколенко у Twitter.
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021
Він додав, що українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги.
Як повідомлялося, судновласником затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.
Турецькі рятувальні служби раніше повідомили, що екіпаж складається з 15 осіб, а корабель був під прапором РФ. Пізніше турецька влада спростувала цю інформацію і стало відомо, що в екіпажі тільки двоє росіян.
Після аварії екіпаж перейшов на рятувальні шлюпки, триває пошукова операція.