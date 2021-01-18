У Греції магазини і перукарні відкрилися вперше з листопада

У Греції роздрібні магазини, перукарні та станції техогляду автомобілів у понеділок знову відкрилися для відвідувачів вперше з початку другого локдауну на початку листопада, але заходи щодо запобігання поширенню пандемії залишаються в силі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За словами чиновників, загалом 140 тисяч працівників повернуться на роботу. Власники магазинів привітали цей крок, зазначивши, що повернення до регулярної роботи в зимові продажі забезпечить вкрай необхідне полегшення для ринку та запобігатиме подальшим втратам робочих місць.

Роздрібні продавці, перукарні та салони краси можуть собі дозволити до чотирьох клієнтів на 100 квадратних метрів. У магазинах площею понад 100 кв. метрів дозволяється один клієнт на 25 кв. метрів. На станціях техогляду клієнти повинні призначити зустрічі для свого автомобіля для обслуговування.

Однак зони з високим рівнем вірусного навантаження не передбачають повторного відкриття магазинів і мають надалі використовувати систему, яка дозволяє отримувати зроблені в інтернеті замовлення особисто в магазині за попереднім замовленням.

Повторне відкриття магазинів було оголошено 15 січня прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, а згодом докладно про це повідомив міністр розвитку Адоніс Георгіадіс, який окреслив обмеження на кількість людей, що допускаються в магазин.

Щоб зайти в магазини, клієнтам доведеться надіслати SMS із варіантом 2 на номер 13033, але повідомлення діє лише дві години.

Поїздки між префектурами як і раніше заборонені, як і пересування за межами будинку під час комендантської години (якщо немає медичної необхідності).