В Греции магазины и парикмахерские открылись впервые с ноября

В Греции розничные магазины, парикмахерские и станции техосмотра автомобилей в понедельник вновь открылись для посетителей впервые с начала второго локдауна в начале ноября, но меры по предотвращению распространения пандемии остаются в силе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По словам чиновников, в целом 140 тысяч людей вернутся на работу. Владельцы магазинов приветствовали этот шаг, отметив, что возвращение к регулярной работе в период зимних продаж обеспечит крайне необходимое облегчение для рынка и предотвратит дальнейшие потери рабочих мест.

Розничные продавцы, парикмахерские и салоны красоты могут позволить до четырех клиентов на 100 квадратных метров. В магазинах площадью более 100 кв. метров разрешается один клиент на 25 кв. метров. На станциях техосмотра клиенты должны назначить время для обслуживания своего автомобиля.

Однако зоны с высоким уровнем вирусной нагрузки не предусматривают повторного открытия магазинов и должны использовать систему, которая позволяет получать сделанные в интернете заказы лично в магазине.

О повторном открытии магазинов объявил 15 января премьер-министр Кириакос Мицотакис, а затем подробнее об этом сообщил министр развития Адонис Георгиадис, описавший ограничения на количество людей, допускаемых в магазин.

Чтобы зайти в магазины, клиентам придется отправить SMS на специальный номер, но сообщение действует лишь два часа.

Поездки между префектурами по-прежнему запрещены, как и передвижения за пределами дома во время комендантского часа (если нет медицинской необходимости).