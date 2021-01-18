ФБР перевіряє дані про плани передати РФ вкрадений ноутбук спікера Палати представників

Федеральне бюро розслідувань США перевіряє дані про те, що жінка, яка брала участь в штурмі в Капітолію 6 січня, вкрала ноутбук або жорсткий диск з офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі і мала намір продати його росіянам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Офіційно інформація про крадіжку не підтверджувалася, але у ФБР заявили, що дані розслідуються і інформація про них була включена в письмові свідчення під присягою, що описують кримінальну справу проти Райлі Джун Вільямс, жінки з Пенсільванії, яку бачили на кадрах штурму 6 січня біля офісу Пелосі.

"Схоже, що Вільямс втекла. Згідно з інформацією місцевих правоохоронців у Гаррісбергу, мати Вільямс заявила, що Вільямс зібрала сумку і покинула її будинок, і сказала матері, що її не буде пару тижнів. Вільямс не надала матері ніякої інформації про її ймовірне місце перебування", - йдеться в письмових свідченнях, які були опубліковані в неділю.

Неясно, чи вдалося ФБР затримати цю жінку.

Згідно з письмовими свідченнями, свідок, який розмовляв з владою, стверджував, що бачив відео, на якому Вільямс "забирає портативний комп'ютер або жорсткий диск з офісу спікера Пелосі".

"[Свідок 1] заявив, що Вільямс мала намір відправити комп'ютерний пристрій другу в Росії, який тоді планував продати пристрій СЗР, Службі зовнішньої розвідки Росії", - зазначив агент.

"Згідно з [Свідком 1], передача комп'ютерного пристрою в Росію не відбулася з невідомих причин, і Вільямс все ще володіє комп'ютерним пристроєм або знищила його. У цій справі ведеться розслідування", - робить висновок агент.

На даний момент Вільямс звинувачується в проникненні в закрите приміщення і хуліганстві за свої дії всередині Капітолію.

Нагадаємо, минулого тижня у США взяли під варту кількох учасників штурму Капітолію, у тому числі Джейкоба Ентоні Ченслі, який називає себе шаманом QAnon, безглуздої теорії змови.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

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