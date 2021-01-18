ФБР проверяет данные о планах передать РФ украденный ноутбук спикера Палаты представителей

Федеральное бюро расследований США проверяет данные о том, что женщина, участвовавшая в штурме Капитолия 6 января, украла ноутбук или жесткий диск из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и намеревалась продать его россиянам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Официально информация о краже не подтверждалась, но в ФБР заявили, что данные расследуются и информация о них была включена в письменные показания под присягой, описывающие уголовное дело против Райли Джун Уильямс, женщины из Пенсильвании, которую видели на кадрах штурма 6 января у офиса Пелоси.

"Похоже, что Уильямс сбежала. Согласно информации местных правоохранителей в Гаррисберге, мать Уильямс заявила, что она собрала сумку и покинула ее дом и сказала матери, что ее не будет пару недель. Уильямс не предоставила матери никакой информации о своем возможном местонахождении", - говорится в письменных показаниях, которые были опубликованы в воскресенье.

Неясно, удалось ли ФБР задержать эту женщину.

Согласно письменным свидетельствам, свидетель, который разговаривал с властями, утверждал, что видел видео, на котором Уильямс "забирает ноутбук или жесткий диск из офиса спикера Пелоси".

"[Свидетель 1] заявил, что Уильямс намеревалась отправить компьютерное устройство другу в России, который планировал продать устройство СВР, Службе внешней разведки России", - отметил агент.

"Согласно [Свидетелю 1], передача компьютерного устройства в Россию не состоялась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще держит при себе компьютерное устройство или уничтожила его. По этому делу ведется расследование", - заключает агент.

На данный момент Уильямс обвиняется в проникновении в закрытое помещение и хулиганстве из-за своих действий внутри Капитолия.

На прошлой неделе в США взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon - теории заговора.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

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