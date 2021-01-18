Парламент Естонії працюватиме віддалено через спалах коронавірусу

Правління Рійгікогу (парламенту Естонії) прийняло в понеділок рішення перевести парламент на віддалену роботу через виявлення випадків зараження серед депутатів і співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Прийняте рішення поширюється на всі пленарні засідання Рійгікогу до кінця поточного тижня.

Голова партії Isamaa Хелір-Валдор Сеедер раніше повідомив, що у фракції його партії виявлено кілька випадків зараження.

"На цей момент відомо, що тести [на коронавірус] чотирьох членів нашої фракції виявилися позитивними. Крім того, позитивними виявилися і тести деяких співробітників фракції", - сказав Сеедер.

За його словами, ці дані можуть бути уточнені, тому що результати тестів ще кількох людей стануть відомі найближчим часом.

Сеедер підтвердив, що він також здав у неділю тест, який виявився негативним.

Спікер Рійгікогу Хенн Пиллуаас раніше повідомив, що йому відомо про трьох заражених депутатів і трьох парламентських співробітників.

У фракціях EKRE і соціал-демократів повідомили, що їм не відомо про випадки зараження серед своїх депутатів.

При цьому випадки зараження коронавірусом в парламенті стосуються фракцій тих партій, які не беруть участі в коаліційних переговорах.