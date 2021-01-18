Парламент Эстонии будет  работать удаленно из-за вспышки коронавируса

Правление Рийгикогу (парламента Эстонии) приняло в понедельник решение перевести парламент на удаленную работу из-за обнаружения случаев заражения среди депутатов и сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Принятое решение распространяется на все пленарные заседания Рийгикогу до конца недели.

Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер ранее сообщил, что во фракции его партии обнаружено несколько случаев заражения.

"На данный момент известно, что тесты (на коронавирус) четырех членов нашей фракции оказались положительными. Кроме того, положительными оказались и тесты некоторых сотрудников фракции", - сказал Сеэдер.

По его словам, эти данные могут быть уточнены, потому что результаты тестов еще нескольких человек станут известны в ближайшее время.

Сеэдер подтвердил, что он также сдал в воскресенье тест, который оказался отрицательным.

Спикер Рийгикогу Хенн Пиллуаас ранее сообщил, что ему известно о трех зараженных депутатах и трех парламентских сотрудниках.

Во фракциях EKRE и социал-демократов сообщили, что им неизвестно о случаях заражения среди своих депутатов.

При этом случаи заражения коронавирусом в парламенте касаются фракций тех партий, которые не участвуют в коалиционных переговорах.