Уряди в ЄС хочуть якомога швидшого схвалення вакцини AstraZeneca

Австрія, Греція та Данія будуть спільно чинити тиск на Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), щоб воно якомога швидше схвалило вакцину AstraZeneca проти COVID-19.

Про це заявив у понеділок канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"На рахунку кожен тиждень. Ми очікуємо, що робота буде вестися вдень і вночі, що рішення буде прийнято без бюрократії, і що Європа не опиниться позаду", - сказав Курц.

Курц виступив із заявою перед віртуальним самітом європейських лідерів у четвер та на наступний день після того, як локдаун у Австрії вирішили продовжити до 7 лютого.

EMA, регулюючий орган ЄС, заявив минулого тижня, що в цьому місяці розгляне вакцину, розроблену AstraZeneca і британським Оксфордським університетом, за прискореною процедурою.

"Що зараз необхідно - то це, звичайно ж, на основі всіх наукових фактів, негайне і швидке рішення. Тому що AstraZeneca може доставити до двох мільйонів доз в першому кварталі тільки для Австрії, і це, звичайно, має величезне значення для нашого успіху в вакцинації населення", - заявив канцлер Австрії.

Нагадаємо, вакцинація у ЄС зараз відбувається препаратами Pfizer/Biontech та Moderna, які раніше затвердив регулятор ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на умовний маркетинговий дозвіл для вакцини від COVID-19, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом, 12 січня.