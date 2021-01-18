Правительства в ЕС хотят скорейшего утверждения вакцины AstraZeneca

Австрия, Греция и Дания будут совместно оказывать давление на Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), чтобы оно как можно скорее одобрило вакцину AstraZeneca против COVID-19.

Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"На счету каждая неделя. Мы ожидаем, что работа будет вестись днем ​​и ночью, что решение будет принято без бюрократии, и Европа не окажется позади", - сказал Курц.

Курц выступил с заявлением перед виртуальным саммитом европейских лидеров в четверг и на следующий день после того, как локдаун в Австрии решили продлить до 7 февраля.

EMA, регулирующий орган ЕС, заявил на прошлой неделе, что в этом месяце рассмотрит вакцину, разработанную AstraZeneca и британским Оксфордским университетом, по ускоренной процедуре.

"Что сейчас необходимо - это, конечно же, на основании всех научных фактов, немедленное и быстрое решение. Потому что AstraZeneca может доставить до двух миллионов доз в первом квартале только для Австрии, и это, конечно, имеет огромное значение для нашего успеха в вакцинации населения", - заявил канцлер Австрии.

Напомним, вакцинация в ЕС сейчас происходит препаратами Pfizer / Biontech и Moderna, которые ранее утвердил регулятор ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на условное маркетинговое разрешение для вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, 12 января.