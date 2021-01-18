У Німеччині 34 млн громадян отримають респіратори через новий штам коронавірусу

Уряд Німеччини запропонував відправити ваучери на високоякісні маски 34,1 мільйонам громадян, особливо схильним до ризику зараження коронавірусом, через нові штами коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Шпана, уряд збільшив пропозицію щодо кількості масок від спочатку запланованих 27 мільйонів після оцінки даних від медичних страхових компаній.

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Ті, хто визначений як вразливі - люди старше 60 років і люди з певними хронічними захворюваннями - зможуть отримати 12 респіраторів FFP2 в аптеках з купонами, які будуть відправлені найближчими днями.

Для початкового плану в 27 мільйонів одержувачів уряд виділив близько 2,5 мільярдів євро.

Маски FFP2 захищають як власника, так і інших людей, на відміну від інших масок для рота і носа. Однак вони не забезпечують стовідсоткового захисту від зараження.

Лабораторії, здатні секвенувати вірус з метою більш точного визначення його типу, в майбутньому повинні будуть передавати свої дані в Національний інститут Роберта Коха по боротьбі з хворобами і отримають натомість компенсацію.

"Ми хочемо мати можливість ще краще визначати, де поширюються відомі мутації і чи є нові мутації", - сказав Шпан.

За словами міністра, мета полягає в тому, щоб як мінімум 5% всіх позитивних тестів на коронавірус у Німеччині були ретельно вивчені для встановлення типу вірусу.

Президент RKI Лотар Вілер сказав, що близько 20 випадків мутантних штамів було зареєстровано в Німеччині серед людей, які приїхали з Великої Британії і Південної Африки.