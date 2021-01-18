В Германии 34 млн граждан получат респираторы из-за нового штамма коронавируса

Правительство Германии предложило отправить ваучеры на высококачественные маски 34,1 млн граждан, особо подверженным риску заражения коронавирусом, из-за новых штаммов.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Шпана, правительство увеличило предложение по количеству масок с первоначально запланированных 27 млн после оценки данных от медицинских страховых компаний.

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Те, кто определен как уязвимые - люди старше 60 лет и люди с определенными хроническими заболеваниями - смогут получить 12 респираторов FFP2 в аптеках с купонами, которые будут отправлены в ближайшие дни.

Для первоначального плана для 27 млн получателей правительство выделило около 2,5 млрд евро.

Маски FFP2 защищают как владельца, так и других людей, в отличие от других масок для рта и носа. Однако они не обеспечивают стопроцентной защиты от заражения.

Лаборатории, способны секвенировать вирус с целью более точного определения его типа, в будущем должны будут передавать свои данные в Национальный институт Роберта Коха по борьбе с болезнями и получат взамен компенсацию.

"Мы хотим иметь возможность еще лучше определять, где распространяются известные мутации и есть новые мутации", - сказал Шпан.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы как минимум 5% всех положительных тестов на коронавирус в Германии были тщательно изучены для установления типа вируса.

Президент RKI Лотар Вилер сказал, что около 20 случаев мутантных штаммов было зарегистрировано в Германии среди людей, которые приехали из Великобритании и Южной Африки.