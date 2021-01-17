Глава МЗС Німеччини виступив за надання більших можливостей вакцинованим

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив за те, щоб ті люди, які вакцинувалися від коронавірусу, отримали можливість відвідувати ресторани або кінотеатри раніше, ніж решта населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ті, хто вакцинувався, мають повернути собі свої базові права", - сказав Маас.

За словами міністра, дискусія, яка зараз відбувається щодо прав вакцинованих, "вводить в оману". "Мова йде не про привілеї, а про здійснення основних прав вакцинованих", - пояснив він.

Таким чином, політик виступив проти позиції уряду канцлерки Ангели Меркель і своєї власної партії (СДПН), які наразі відкидають ідею поділу населення на тих, хто вакцинувався, і тих, хто цього не зробив.

У Німеччині, як і в інших країнах, разом з початком кампанії з масової вакцинації від коронавірусу спалахнули суперечки про моральні та соціальні наслідки імунізації.

Дехто виступає за те, щоб особи, яким зробили щеплення від COVID-19, мали змогу якось скористатися своїм "паспортом імунізації". Приміром, у вигляді вільного доступу до авіаперельотів, ресторанів, концертів і кінотеатрів.

У свою чергу, німецькі урядовці публічно заявляли, що не підтримують ідею привілеїв для вакцинованих.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ініціативу уряду Греції, що дозволяє вакцинованим людям вільно подорожувати, і закликала до видачі взаємно визнаних сертифікатів про вакцинацію в країнах Європейського Союзу.