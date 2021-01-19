У Грецію в 2020 році прибуло на 80% менше мігрантів

Згідно зі щорічним звітом міністерства міграції, кількість біженців та мігрантів, які прибули до Греції, зменшилася на 80% у 2020 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр міграції Нотіс Мітаракіс заявив, що у 25-сторінковому звіті представлені дані, зібрані усіма відомствами, що займаються питаннями міграції, включаючи центри прийому біженців та службу притулку.

Згідно з даними, кількість прибулих на грецькі острови зменшилася на 87%, а в північно-східному прикордонному регіоні Греції Еврос - на 62%.

Минулого року Служба притулку винесла близько 106 000 рішень, з яких 33% стосувалися затвердження статусу біженця.

Незважаючи на те, що у 2020 році невирішені випадки надання притулку були скорочені на 43%, близько 80 000 рішень все ще очікують на розгляд, сказав міністр.

Міністерство має на меті усунути відставання до кінця 2021 року.

Водночас кількість біженців та мігрантів, розміщених у різних житлових об'єктах по всій країні, скоротилася з 93 000 до 65 000 у минулому році, після того як уряд закрив 57 готелів у 2020 році. Ще три такі заклади до цього часу були закриті в 2021 році, сказав Мітаракіс.