В Грецию в 2020 году прибыло на 80% меньше мигрантов

Согласно ежегодному отчету министерства миграции, количество беженцев и мигрантов, прибывших в Грецию, уменьшилось в 2020 году на 80%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр миграции Нотис Митаракис заявил, что в 25-страничном отчете представлены данные, собранные всеми ведомствами, занимающимися вопросами миграции, включая центры приема беженцев и службу убежища.

Согласно данным, количество прибывших на греческие острова уменьшилось на 87%, а в северо-восточном пограничном регионе Греции Эврос - на 62%.

В прошлом году Служба убежища приняла около 106 тысяч решений, из которых 33% касались утверждения статуса беженца.

Несмотря на то, что в 2020 году нерешенные случаи предоставления убежища были сокращены на 43%, около 80 тысяч решений все еще ожидают рассмотрения, сказал министр.

Министерство ставит целью устранить отставание до конца 2021 года.

В то же время количество беженцев и мигрантов, размещенных в разных жилых объектах по всей стране, сократилось с 93 тысяч до 65 тысяч в прошлом году, после того как правительство закрыло 57 отелей в 2020 году. Еще три таких заведения были закрыты уже в 2021 году, сказал Митаракис.