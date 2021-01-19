У Британії застерігають від порушення коронаправил вже провакцинованими

Британські науковці застерігають, що вже провакциновані люди можуть стати менш обережними у дотриманні коронавірусних обмежень, що може призвести до зростання числа нових випадків.

Про це заявляють у дорадчому органі британського уряду SAGE, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У протоколі засідання органу сказано, що "існує ризик того, що зміни в поведінці можуть компенсувати переваги вакцинації, особливо в перші місяці впровадження вакцини".

Хоча ін’єкція повинна запобігати хворобам, досі незрозуміло, чи завадить вакцина розповсюджувати інфекцію.

Науковці SAGE вважають, що має бути проведена інформаційна кампанія з "своєчасним втручанням", якщо люди почнуть заперечувати правила - вважаючи, що вони більше не становлять ризик для інших, або що люди похилого віку та члени їх сімей зараз у безпеці.

Варто зазначити, що 29% людей визнали, що будуть менше дотримуватися правил після вакцинації, згідно з опитуванням YouGov, яке згадується в протоколі SAGE.

11% заявляють, що "ймовірно, більше не будуть дотримуватися правил".

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок закликав людей не припиняти дотримуватися правил.

Медичний директор NHS England, професор Стівен Повіс, також заявив, що "абсолютно критично", щоб люди дотримувалися соціального дистанціювання і "поки що не покладалися на вакцини, які виручать нас".

Понад чотири мільйони людей, у тому числі більше половини людей, яким було більше 80 років, вже отримали щеплення у Британії.