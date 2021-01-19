В Британии предостерегают от нарушения коронаправил уже провакцинированными

Британские ученые предостерегают, что уже вакцинированные люди могут стать менее осторожными в соблюдении коронавирусных ограничений, что может привести к росту числа новых случаев заболевания.

Об этом заявляют в совещательном органе британского правительства SAGE, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В протоколе заседания органа сказано, что "существует риск того, что изменения в поведении могут компенсировать преимущества вакцинации, особенно в первые месяцы внедрения вакцины".

Хотя инъекция должна предотвращать болезнь, до сих пор неясно, помешает ли вакцина распространять инфекцию.

Ученые SAGE считают, что должна быть проведена информационная кампания со "своевременным вмешательством", если люди начнут отрицать правила - считая, что они больше не представляют риска для других, или что пожилые люди и члены их семей сейчас в безопасности.

Стоит отметить, что 29% людей признали, что будут меньше соблюдать правила после вакцинации, согласно опросу YouGov, которое упоминается в протоколе SAGE.

11% заявляют, что "вероятно, больше не будут соблюдать правила".

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал людей не прекращать соблюдать правила.

Медицинский директор NHS England, профессор Стивен Повис также заявил, что "абсолютно критично", чтобы люди придерживались социального дистанцирования и "пока не полагались на вакцины, которые выручат нас".

Более четырех миллионов человек, в том числе более половины людей, которым было более 80 лет, уже получили прививку в Британии.