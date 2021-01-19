Меркель хоче продовжити локдаун до 15 лютого – ЗМІ
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче продовжити локдаун у країні до 15 лютого.
Про це повідомляє Bild з посиланням на проєкти документів уряду, передає "Європейська правда".
Консультації канцлеркою та лідерами земель відбудуться пізніше у вівторок.
Поточний локдаун вже був продовжений один раз і триватиме до кінця січня. Локдаун означає, серед іншого, закриття несуттєвих магазинів та шкіл.
Так само зачиненими залишаться і ресторани.
Очікується, що будуть також обговорені більш жорсткі заходи.
Зокрема, серед пропонованих заходів – заборона звичайних тканинних масок у транспорті і магазинах, будуть дозволені лише медичні.
Також в Німеччині пропонують зробити обов’язковим носіння респіраторів FFP2 для персоналу будинків літніх людей.
Також пропонується зменшити дозволене число пасажирів у транспорті до третини.