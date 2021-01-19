Меркель хочет продлить локдаун до 15 февраля - СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить локдаун в стране до 15 февраля.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на проекты документов правительства, передает "Европейская правда".
Консультации между канцлером и лидерами земель состоятся позже во вторник.
Текущий локдаун уже был продлен один раз и продлится до конца января. Локдаун означает, среди прочего, закрытие несущественных магазинов и школ.
Закрытыми останутся и рестораны.
Ожидается, что будут также обсуждены более жесткие меры.
В частности, среди предлагаемых мер - запрет обычных тканевых масок в транспорте и магазинах, будут разрешены только медицинские.
Также в Германии предлагают сделать обязательным ношение респираторов FFP2 для персонала домов престарелых.
Также предлагается уменьшить допустимое число пассажиров в транспорте до трети.