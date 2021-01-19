Меркель хочет продлить локдаун до 15 февраля - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить локдаун в стране до 15 февраля.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на проекты документов правительства, передает "Европейская правда".

Консультации между канцлером и лидерами земель состоятся позже во вторник.

Текущий локдаун уже был продлен один раз и продлится до конца января. Локдаун означает, среди прочего, закрытие несущественных магазинов и школ.

Закрытыми останутся и рестораны.

Ожидается, что будут также обсуждены более жесткие меры.

В частности, среди предлагаемых мер - запрет обычных тканевых масок в транспорте и магазинах, будут разрешены только медицинские.

Также в Германии предлагают сделать обязательным ношение респираторов FFP2 для персонала домов престарелых.

Также предлагается уменьшить допустимое число пассажиров в транспорте до трети.