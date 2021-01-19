У Бельгії пропонують штрафувати приїжджих за відмову проходити тест на коронавірус
Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн закликав штрафувати мандрівників, які відмовляються проходити обов'язкові тести на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Згідно з чинними в Бельгії правилами, люди, що перебували в так званій "червоній зоні" понад 48 годин, повинні проходити тест після прибуття в країну і другий тест через сім днів.
За словами Ван Квікенборна, якщо мандрівники не підкоряться, вони повинні бути оштрафовані на 250 євро.
"Кожен, хто повертається в Бельгію сьогодні, повинен заповнити форму місцеперебування пасажира... кожен мандрівник отримує код, що дає право на два тести", - сказав Ван Квікенборн.
Бельгія зараз вважає більшість країн світу "червоною зоною". У Бельгії зараз йдуть дискусії щодо посилення обмежень на несуттєві поїздки, рішення очікується в п'ятницю.
Нагадаємо, з 15 січня правила, що застосовуються до мандрівників, які в'їжджають до Бельгії на літаку чи морському транспорті, з країн, що не входять до ЄС та не є країнами Шенгенської зони, тепер поширюються на тих, хто подорожує автобусом чи поїздом.
Нові правила також стосуються людей, які приїжджають із Великої Британії, де циркулює більш заразний варіант коронавірусу.