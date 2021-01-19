В Бельгии предлагают штрафовать приезжих за отказ проходить тест на коронавирус

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн призвал штрафовать путешественников, которые отказываются проходить обязательные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно действующим в Бельгии правилам, находившиеся в так называемой "красной зоне" более 48 часов должны проходить тест по прибытии в страну и второй тест - через семь дней.

По словам Ван Квикенборна, если путешественники не подчинятся, они должны быть оштрафованы на 250 евро.

"Каждый, кто возвращается в Бельгию сегодня, должен заполнить форму местонахождения пассажира... каждый путешественник получает код, дающий право на два теста", - сказал Ван Квикенборн.

Бельгия в настоящее время считает большинство стран мира "красной зоной". В стране сейчас идут дискуссии по усилению ограничений на несущественные поездки, решение ожидается в пятницу.

Напомним, с 15 января правила, применяемые к путешественникам, которые въезжают в Бельгию на самолете или морском транспорте, из стран, не входящих в ЕС и не являющихся странами Шенгенской зоны, теперь распространяются на тех, кто путешествует автобусом или поездом.

Новые правила также касаются людей, которые приезжают из Великобритании, где циркулирует более заразный вариант коронавируса.