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Іспанія оголосила зоною стихійного лиха райони, постраждалі від шторму "Філомена"

Вівторок, 19 січня 2021, 17:21

Уряд Іспанії оголосив Мадрид та інші райони, постраждалі від шторму "Філомена" минулого тижня, зоною стихійного лиха.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Цей крок необхідний для того, щоб створити юридичні підстави для різних заходів реагування та виділення коштів на подолання наслідків аномальних погодних умов.

Водночас регіональний уряд Мадриду видав попередження про дощі і танення снігових заметів у середу, 20 січня, які можуть призвести до повеней.

"Хоча прогнозовані метеорологічною службою дощі не мають бути сильними, вони ймовірно спричинять повені, коли увесь сніг почне танути", - заявили в уряді. 

Снігопад, що накрив Іспанію минулого тижня, став найпотужнішим за кілька десятиліть.

До розчищення вулиць, автомагістралей та залізничних колій довелося залучати пожежників та армію. Серйозно постраждали дерева у найбільших парках столиці - El Retiro та Casa de Campo.

Водночас, люди скористалися нагодою насолодитися рідкісною зимовою погодою.

На супутникових знімках, опублікованих Європейським космічним агентством (ESA), можна бачити, що через два дні після шторму половина країни була засипана снігом.

Опісля прийшли аномальні для Піренейського півострова морози, подекуди температура повітря досягала - 20 градусів за Цельсієм.

За попередніми оцінками, Мадрид внаслідок негоди зазнав збитків щонайменш на 1,4 млрд євро. Втім, від центрального уряду лунає критика про те, що ця цифра надто завищена. 

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Іспанія
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