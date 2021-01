Іспанія оголосила зоною стихійного лиха райони, постраждалі від шторму "Філомена"

Уряд Іспанії оголосив Мадрид та інші райони, постраждалі від шторму "Філомена" минулого тижня, зоною стихійного лиха.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Цей крок необхідний для того, щоб створити юридичні підстави для різних заходів реагування та виділення коштів на подолання наслідків аномальних погодних умов.

Водночас регіональний уряд Мадриду видав попередження про дощі і танення снігових заметів у середу, 20 січня, які можуть призвести до повеней.

"Хоча прогнозовані метеорологічною службою дощі не мають бути сильними, вони ймовірно спричинять повені, коли увесь сніг почне танути", - заявили в уряді.

Снігопад, що накрив Іспанію минулого тижня, став найпотужнішим за кілька десятиліть.

This image from @CopernicusEU #Sentinel2, taken on 11 January, shows #Madrid, Spain. This is not a black and white image, it is actually true colour – the heaviest #snowfall in 50 years has blanketed the region, turning the landscape white 👉https://t.co/hY7qpfhLKp #madridsnow pic.twitter.com/T7tF619lOV