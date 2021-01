Испания объявила зоной стихийного бедствия районы, пострадавшие от шторма "Филомена"

Правительство Испании объявило Мадрид и другие районы, пострадавшие от шторма "Филомена" на прошлой неделе, зоной стихийного бедствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Этот шаг необходим для того, чтобы создать юридические основания для различных мер реагирования и выделения средств на преодоление последствий аномальных погодных условий.

В то же время региональное правительство Мадрида выдал предупреждение о дождях и таянии снежных заносов в среду, 20 января, которые могут привести к наводнениям.

"Хотя прогнозируемые метеорологической службой дожди не должны быть сильными, они вероятно вызовут наводнения, когда весь снег начнет таять", - заявили в правительстве.

Снегопад, обрушившийся на Испанию на прошлой неделе, стал самым мощным за десятилетия.

This image from @CopernicusEU #Sentinel2, taken on 11 January, shows #Madrid, Spain. This is not a black and white image, it is actually true colour – the heaviest #snowfall in 50 years has blanketed the region, turning the landscape white 👉https://t.co/hY7qpfhLKp #madridsnow pic.twitter.com/T7tF619lOV